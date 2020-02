Banda dell’acetilene in azione: fatti saltare due bancomat

MONTICELLI (15 febbraio 2020) - Banda dell’acetilene in azione durante la notte nel Piacentino: ha fatto saltare due sportelli bancomat, a Fiorenzuola d’Arda e a Monticelli. Il primo colpo, alle 2.30, è stato nel borgo della Bassa in pieno centro storico, presso la filiale della Banca di Piacenza. La deflagrazione, con innesco elettrico, ha distrutto anche parte dell’ingresso dello sportello in via Martiri della libertà. “Abbiamo sentito un boato e siamo corsi fuori” hanno raccontato alcuni residenti. Sul posto i carabinieri di Monticelli e Caorso, le guardie giurate Ivri e gli uomini del reparto scientifico dell’Arma di Piacenza, che hanno compiuto i rilievi. In corso verifiche per stabilire se i ladri siano o meno riusciti ad arraffare le banconote dalla cassaforte del bancomat.

