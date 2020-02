Insulta e investe il comandante dei vigili, a processo

SORESINA (14 febbraio 2020) - In città lo conoscono tutti, perché Giovanni Tirelli, 57 anni, da almeno dieci è il comandante dei vigili. Mentre al Comando, tutti conoscono Hajdini Suan, kosovaro di origine, 24 anni, residente in paese. È «persona nota». Il 31 marzo del 2017, in retromarcia, Suan ha investito il comandante Tirelli, mentre stava fotografando la targa della sua auto per appioppargli una multa. E lo ha investito volutamente, almeno secondo la procura.

Da oggi, Suan è sul banco degli imputati accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni volontarie: quella distorsione al ginocchio destro causata al comandante che guarirà in venticinque giorni. E che al processo si è costituito parte civile con l’avvocato Paolo Brambilla: al giudice chiede che Suan venga condannato a risarcirgli il danno, non meno di 7.500 euro. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Lacchini.

