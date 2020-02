Cade rovinosamente dal tetto, ferito operaio 50enne

SONCINO (14 febbraio 2020) - Infortunio sul lavoro oggi poco dopo le 15 nella ditta di abbigliamento A.M. di Gallignano. Un operaio 50enne di un’azienda esterna che si occupa di lattoneria stava conducendo dei lavori di messa a punto dei canali fra il soffitto e la copertura dell’edificio principale quando, per motivi ancora da chiarire, è caduto rovinosamente a terra, restando ferito. I dipendenti della fabbrica hanno immediatamente allertato il 118 e la vittima del sinistro, ancora cosciente, è stata raggiunta prima da un’ambulanza della Croce Verde di Soncino e un’auto medica e in seguito trasportata nel campo adiacente in attesa dell’intervento dell’elisoccorso bresciano. L’uomo, secondo le prime testimonianze, non verserebbe in condizioni critiche e sarebbe fuori pericolo di vita. L'operaio 50enne è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

