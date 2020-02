La battaglia di Raffaele, su Tik Tok per dire basta all’odio

MONTICELLI D'ONGINA (15 febbraio 2020) - I social network molto spesso diventano veicolo di cattiverie e bullismo, il 25enne Raffaele Capperi ha invece deciso di utilizzarli per combattere gli odiatori seriali e trasmettere messaggi positivi: partendo dalla sua esperienza personale, che lo ha costretto a difendersi dall’astio fin da bambino, ha lanciato su Tik Tok video con gli hashtag #bastabullismo e #bastagiudicare. In pochi giorni ha superato i 100mila followers e il milione di visualizzazioni. Raffaele, che lavora come magazziniere a Piacenza, ha la rara sindrome di Treacher-Collins: «Ho subito sette interventi chirurgici e ne dovranno seguire altri – spiega –. All’asilo i bambini mi evitavano, alcuni quando mi vedevano piangevano. Alle superiori ho avuto problemi anche con gli insegnanti, quasi spazientiti dalle mie difficoltà. Ho subito bullismo e lo subisco ancora. Basti dire che quando ho messo il mio primo video su Tik Tok mi hanno scritto ‘Sei brutto’, ‘Faccia da cavallo’, qualcuno mi ha addirittura augurato la morte».

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO