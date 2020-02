Arrestati gli «usurai» della droga

CREMONA (14 febbraio 2020) - I Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno disarticolato un violento giro di estorsioni, maturato nell’ambito di un grosso giro di spaccio di cocaina in città. All’alba di ieri mattina, a conclusione di articolate indagini, iniziate nel mese di ottobre 2019, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona, hanno tratto in arresto per estorsione in concorso, rapina in concorso, lesioni personali in concorso, detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato continuato, un operaio 30enne di origini rumene e un 26enne cremonese. Nel medesimo contesto è stato deferito anche un terzo soggetto un pregiudicato 40enne cremonese, nullafacente che ha avuto il ruolo di “picchiatore” e per cui i Carabinieri stanno svolgendo approfondimenti.

Gli indagati secondo il Gip, avevano adottato una subdola tecnica di vendita dello stupefacente che veniva ceduto “a credito”, in modo da un lato di riuscire a creare una clientela fidelizzata e dell’altro di approfittare della dipendenza creata dalla sostanza negli acquirenti, i quali, evidentemente, non si rendevano conto di raggiungere in breve tempo debiti di cospicuo ammontare (pari anche a 900 euro) che non erano in grado di saldare e che per tali ragioni venivano selvaggiamente aggrediti o pesantemente minacciati. Gli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Cremona in attesa dell’interrogatorio di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO