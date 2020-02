Minaccia la moglie e sfonda il cancello di casa: applicato il nuovo Codice Rosso

CAORSO (13 febbraio 2020) - Da mesi umiliava e terrorizzava la moglie, l’altro pomeriggio è arrivato addirittura a sfondare il cancello di casa con l’auto e ad evitare il peggio è stato solo l’intervento dei carabinieri. Per un giovane marocchino è subito scattatala nuova procedura Codice rosso, prevista in casi di violenze sulle donne, ed è stato disposto con urgenza il divieto di avvicinamento alla donna. Teatro dei fatti, una frazione caorsana, dove convivevano fino a pochi giorni fa i coniugi nordafricani, 24 anni lui e 34 lei. A chiamare i carabinieri dopo l’ennesima violenta lite è stata proprio la moglie, spaventata: dopo averle ordinato di consegnargli del denaro, e dopo avere inveito contro di lei chiedendole dove avesse trascorso la precedente notte, l’uomo ha colpito il cancello dell’abitazione con l’auto tanto da sfondarlo. I militari della stazione di Caorso al comando del maresciallo Giuseppe Marcinnò sono prontamente intervenuti bloccando lo straniero prima che potesse compiere atti di violenza sulla persona e hanno appurato che, quel giorno, aveva posto in essere un’ennesima condotta di sopraffazione ai danni della moglie. L’ultima di una lunga serie.

