«Quercia, addio», abbattuto l’albero secolare

SONCINO (13 febbraio 2020) - Se n'è andato così, in silenzio, uno dei simboli più belli e malinconici della città nell'ultimo secolo. La grande quercia del naviglio, che ha dato ombra e riparo a generazioni di soncinesi del Borgo Sotto e di tutto il centro storico è stata alla fine abbattuta. Scelta necessaria ma non per questo meno sofferta. L'albero, sfortunatamente, era malato e malconcio come spiega il consigliere delegato al verde Matteo Mantovani: «Abbiamo dovuto farlo per ragioni di sicurezza». Fatali gli insetti e le condizioni atmosferiche.

