Scuola di Brazzuoli, garzaie in giardino: sollecito a Regione

POZZAGLIO (13 febbraio 2020) - Garzette e nitticore sugli alberi della scuola di Brazzuoli, il sindaco Biondo Caruccio di Pozzaglio scrive nuovamente alla Regione chiedendo fondi per 20 mila euro in modo da attrezzare un’area verde sostitutiva per garantire ombra ai bimbi. Nel frattempo Comune e Provincia di Cremona stanno valutando la partecipazione ad un bando regionale sulle garzaie da 120 mila euro complessivi. «Per il momento sono stati piantumati una decina di nuovi alberi nell’area vicino alla palestra – spiega Caruccio – ma non basta. Per permettere agli scolari di godere di un ambiente adatto per fare l’intervallo in giardino servono panchine e gazebi».

