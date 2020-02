Ricordando Bachelet: la presidente di Martino parla agli studenti del Torriani

CREMONA (12 febbraio 2020) - Anche a Cremona la commemorazione per il 40esimo anniversario della morte di Vittorio Bachelet, giurista e politico italiano. Il docente universitario, fu anche dirigente dell'Azione Cattolica ed esponente democristiano. Nel 1980 fu assassinato dalle Brigate Rosse in un agguato alla Sapienza. Per l'occasione la presidente del tribunale di Cremona, Anna di Martino, ha parlato questa mattina agli studenti del Torriani.

