Subaffitta appartamento vacanza, denunciato 46enne per truffa

CREMONA (12 febbraio 2020) - Un 46enne nato in Serbia e residente a Torino, è stato denunciato per truffa alla Procura della Repubblica di Cremona dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona. Tramite un annuncio pubblicizzato in rete, l’uomo ha preso in affitto un immobile in città, fornendo però un nome “fittizio” alla proprietaria di una “casa appartamento vacanze”. Dopo aver ricevuto le chiavi, il 46enne confermava che avrebbe avuto la necessità di occupare l’immobile solo per due giorni. Il giorno stesso il cittadino serbo ha iniziato a pubblicizzare la locazione dell’appartamento addirittura consegnando in diversi posti della città un volantino. Un cittadino egiziano, ricevuto il volantino, mostrava interesse per l’annuncio accordandosi con il 46enne (che aveva fornito ulteriori nuove generalità) per visionare immediatamente l’appartamento. I due si accordavano per il corrispettivo dell’affitto e il truffatore consegnava le chiavi dell’appartamento ricevendo dall’ignaro egiziano la somma in contanti di 900 euro (300 per la mensilità e 600 per la caparra). Il tentativo di truffa è stato però smascherato dalla proprietaria che ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari giunti sul posto chiarivano la vicenda appurando che l’egiziano era stato truffato. Le successive indagini eseguite permettevano di individuare il truffatore e di verificare che lo stesso è gravato da numerosi precedenti penali per truffa utilizzando sempre lo stesso modus operandi in diverse città d’Italia.

