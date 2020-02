Maxi ingorgo di tir a Cavatigozzi

CAVATIGOZZI (12 febbraio 2020) - Maxi ingorgo, ieri nel primo pomeriggio, con lunghe code di camion e di auto lungo la Codognese, il Peduncolo e la Paullese. A bloccare la circolazione è stato un afflusso straordinario di mezzi pesanti che ha intasato la rotonda di via Acquaviva e quella di Cavatigozzi. La coda sulla Codognese è arrivata fino a Sesto. Impraticabile il Peduncolo, con camion e auto che hanno ingranato la retromarcia per tornare allo svincolo di entrata sulla Paullese o hanno addirittura fatto inversione. All’origine del maxi ingorgo ci sono le ripercussioni sul traffico merci del tragico incidente del Frecciarossa deragliato a Ospedaletto Lodigiano. A Spinadesco è sceso in strada il sindaco Roberto Lazzari per far rispettare personalmente insieme al cantoniere Roberto Puliti e al vigile Giorgio Cabrini, il divieto di transito ai tir sulla via Marconi, unico collegamento rimasto aperto con la città. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale di Cremona, guidate dal comandante Pier Luigi Sforza.

