Bagni imbrattati allo Stanga: «Ora gli studenti puliscano»

CREMONA (12 febbraio 2020) - Prima, «con rammarico», si segnala che le tre porte interne di accesso ai servizi igienici maschili del corso C sono state imbrattate con graffiti ed espressioni volgari. Poi si intima: «Coloro che hanno compiuto questo gesto, oltre a mostrare evidente ineducazione ed inciviltà, hanno trasgredito il regolamento d’istituto e deturpato e imbrattato cose altrui, comportamento punibile dal Codice Penale. Considerata la gravità di quanto accaduto, si informa che le porte interne dei servizi igienici verranno temporaneamente rimosse fintantoché non saranno riportate ad uno stato accettabile, degno di un bene comune». È il testo della circolare firmata dalla preside, Maria Grazia Nolli , e dalla vice Antonia Scazzola. I servizi al primo piano dell’istituto Stanga di via Milano sono stati imbrattati con scritte. Per ora i colpevoli non sono ancora stati individuati e gli studenti responsabili avranno tempo fino a venerdì 21 febbraio per presentarsi dalla preside e autodenunciarsi. La circolare chiede inoltre a chi sa di parlare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO