Baby vandali in azione. Scale e pilastri in cemento ko

CAORSO (12 febbraio 2020) - Neanche il tempo di sistemare la staccionata della pista ciclopedonale che costeggia il torrente Chiavenna, fra l’altro per la seconda volta nell’arco di poche settimane, ed ecco che ignoti incivili se la sono presa anche con la scalinata che proprio dall’argine della sponda opposta porta a via Delle Rose nei pressi del quartiere residenziale dietro alla scuola elementare: nella notte qualcuno, probabilmente utilizzando una mazza, ha distrutto parte degli scalini in marmo, del corrimano e delle antiche colonne. Un gesto inspiegabile, che rappresenta l’ennesimo danno economico per il Comune alle prese da mesi con bravate sempre più intollerabili. "Purtroppo da tempo abbiamo a che fare con diversi atti vandalici", ha spiegato il sindaco Roberta Battaglia anche nel corso del recente summit sulla sicurezza, annunciando l’imminente posa di nuovi occhi elettronici.

