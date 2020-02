Lavori sulla pista ciclabile, così più sicurezza

CASALBUTTANO (12 febbraio 2020) - Cantiere aperto e ruspe in azione: sono partiti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile che dal paese della Norma conduce alla frazione di Polengo. Si tratta di un’opera da 50 mila euro, attesa da anni dai residenti e promossa dal Comune con l’obiettivo di rimuovere il problema delle radici degli alberi. Questo perché le spaccature che si sono create all’interno del manto bituminoso hanno reso via via sempre più pericoloso il passaggio per ciclisti e podisti. E di conseguenza per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e al tempo stesso per mantenere inalterato l’importante patrimonio arboreo dell’area si è scelto di passare dall’asfalto alla calcestre. Materiale ecologico, sicuro e adatto al passaggio dei ciclisti.

