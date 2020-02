Schianto sulla via Mantova, tre 18enni feriti

VESCOVATO (11 febbraio 2020) - Incidente lungo la via Mantova poco dopo le 14 all'altezza dell'incrocio d'ingresso per Vescovato. Due auto coinvolte, tre ragazzi di 18 anni a bordo di una Fiat Seicento sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Illesa la conducente della 500. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. Lunghe code sulla via Mantova e senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO