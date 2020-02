Vertice. La maggioranza prova a ricompattarsi

CREMONA (11 febbraio 2020) - Resta apertissimo il dibattito in seno all’amministrazione comunale sull’ipotesi di realizzare un maxi parco fotovoltaico su un’area agricola di 15 ettari accanto a Cremona Solidale. Il tema sarà al centro del vertice di maggioranza convocato per domani sera: un summit che si profila incandescente, dopo la spaccatura che si è venuta a creare all’interno del centrosinistra.

I MALUMORI

Se Francesco Ghelfi e Paola Ruggeri hanno espresso i propri malumori, Santo Canale ha apertamente chiesto al sindaco, Gianluca Galimberti, di prendere posizione contraria al progetto e di «non concludere alcun contratto». Non si tratterebbe però degli unici consiglieri pronti ad opporsi all’impianto paventato: a quanto pare, all’interno della maggioranza il dissenso è diffuso, sebbene sottotraccia. Dunque il primo cittadino potrebbe aver deciso di convocare l’intera squadra di governo per stringere i bulloni dello schieramento e compattare le posizioni, anche in funzione della prossima approvazione del bilancio di previsione. L’obiettivo del vertice potrebbe essere quello di predisporre un ordine del giorno in grado di portare a sintesi le varie istanze sul tavolo e armonizzare le diverse anime della compagine.

CONSIGLIO STRAORDINARIO

Intanto oggi l’ufficio di presidenza si esprimerà sulla domanda delle forze di minoranza di convocare un consiglio comunale aperto per discutere proprio del parco fotovoltaico: i consiglieri comunali dei gruppi d’opposizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Viva Cremona e M5S) avevano presentato la loro richiesta alla Presidenza del consiglio comunale già una decina di giorni fa. In ogni caso, pare ormai certa la convocazione di una seduta straordinaria dell’assemblea: le date da evidenziare sul calendario potrebbero essere quelle del 17 o del 24 febbraio. In anticipo rispetto alle intenzioni originarie. Resta, inoltre, da stabilire se e quando il presidente della Fondazione Città di Cremona, Uliana Garoli, si presenterà in salone dei Quadri: la numero uno del cda ha dato la sua disponibilità ad illustrare i passaggi dell’iter istruttorio osservato per la cessione in diritto di superficie per trent’anni dei terreni di via Zocco, che potrebbero veder sorgere il parco fotovoltaico.

