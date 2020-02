Il Comune vende: gioielli sul mercato

CREMONA (11 febbraio 2020) - Novità e conferme nel Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni facenti parte del patrimonio comunale, approvato dalla giunta. Si tratta di un programma che mette sul mercato beni per un valore totale di 11 milioni e 905 mila 225 euro ed è suddiviso in «fabbricati da alienare», «aree da alienare» e «aree in diritto di superficie». In quest’ultimo comparto figura un solo cespite e si tratta del parcheggio esterno del centro commerciale CremonaPo. Di proprietà del Comune, l’area di circa 10 mila metri quadrati ha un valore di massima indicato pari a 216 mila euro. L’amministrazione ha deciso di cedere per dieci anni il diritto di superficie di quest’area, che non cambierà destinazione ma sarà ceduto ad un privato che apporterà delle migliorie.

Lunga, invece, la lista gli immobili in vendita. «Si tratta per lo più di alloggi di proprietà pubblica collocati in condomini o edifici di proprietà privata», spiega l’assessore al Patrimonio Andrea Virgilio. Nell’elenco c’è anche la ex farmacia di via Ghinaglia, i cui locali sono stati ristrutturati negli anni Ottanta e in cui attualmente c’è in affitto un’attività commerciale. Il valore è stimato in 186.660 euro. In vendita anche due parti del complesso del Vecchio Ospedale: l’ex chiesa di San Francesco e il comparto di via Radaelli. Si tratta di immobili prestigiosi e vincolati il cui valore è stimato rispettivamente in 3.115.500 euro e 2.478.000 euro. Cifre importanti per un intervento che richiede attenzione. E i due immobili sono stati selezionati dalla Regione e saranno presentati alla fiera di Cannes per essere promossi nelle reti del mercato internazionale.

