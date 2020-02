Camion si ribalta nel fosso, paura e ferite per l'autista

CICOGNOLO (10 febbraio 2020) - Camion rimorchio fuori strada lungo la Provinciale 33 tra Cicognolo e Pieve San Giacomo. Ferito in modo serio ma non grave l'autista, un 44enne. Il mezzo pesante, dopo l'incidente, è rimasto per metà nel fosso e per metà in carreggiata. Le operazioni di soccorso e recupero del camion sono hanno richiesto l'istituzione del senso unico alternato lungo la strada. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Vescovato e ambulanza della Cremona Soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO