Rifiuti gettati nel cavo, gli assessori lo ripuliscono

CASTELVERDE (11 febbraio 2020) - Discarica di rifiuti nel cavo, gli assessori Augusto Bonoldi e Fabio Boldori lo ripuliscono. Una domenica mattina dedicata all’ambiente, improvvisata, ma che vuole essere un esempio di come, anche gli amministratori comunali, scendano in campo in prima persona per dire basta ai rifiuti gettati per strada e nei fossi. In poche ore sono stati riempiti otto sacchi dell’immondizia e recuperati oggetti abbandonati di ogni tipo come, ad esempio, un lettino per prendere il sole, taniche di plastica, un lettore Cd, una sacca da calcio con tanto di abbigliamento sportivo, un decespugliatore e un misuratore di pressione a polso.

