Orzinuovi, furti e vandalismi al cimitero

ORZINUOVI (9 febbraio 2020) - Una raffica di piccoli e odiosi furti ha colpito negli ultimi giorni il cimitero maggiore della Capitale della Bassa. Nel camposanto di via Bellometti sono spariti nell’ordine: fiori, ceri votivi, decorazioni delle lapidi e immaginette sacre. Per lo più si tratta di ornamenti dal modesto valore economico ma questo non placa le ire dei frequentatori che chiedono alle forze dell’ordine un giro di vite. La polizia locale sta indagando e il commissario Vittorio Paloschi rassicura: «Massima attenzione e impegno per contrastare questi gesti che ledono il sentimento di rispetto nei confronti dei nostri defunti. Abbiamo già installato le webcam che permetteranno di scoraggiare crimini e individuare malintenzionati».

