Calci ai carabinieri dopo il furto al supermercato, arrestati

SORESINA (9 febbraio 2020) - Prima il furto di liquori in un supermercato, poi la fuga e l’aggressione ai carabinieri con spintoni e calci. Una 37enne marocchina e un 24enne egiziano sono stati arrestati venerdì sera in via dello Stadio, dove avevano trovato riparo per scolarsi gli alcolici appena asportati dagli scaffali del Famila. Il fermo non è scattato per il furto (sarebbe bastata una denuncia) ma per la reazione mostrata all’arrivo degli uomini in divisa: il ragazzo ha cercato di sottrarsi alla cattura, spintonando i militari, mentre la donna, in evidente stato di alterazione, ha cercato di tenerli lontani prendendoli a calci. Contenuti e calmati non senza fatica, sono stati prima accompagnati in caserma a Soresina e, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, sono stati condotti a Cremona. Ieri mattina, dopo la convalida del fermo, all’egiziano sono stati inflitti otto mesi di reclusione mentre alla marocchina dodici. Pena sospesa per entrambi e quindi già in libertà; unica restrizione per la 37enne, l’obbligo di dimora a Soresina.

