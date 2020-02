Pizzighettone perde abitanti: discesa costante da 38 anni

PIZZIGHETTONE (9 febbraio 2020) - Continua, incessante, il calo della popolazione nella cittadina murata cremonese. Pur restando uno dei paesi a più alta densità demografica della provincia, infatti, Pizzighettone assiste da quasi quarant’anni a una lenta diminuzione dei suoi residenti: erano più di settemila negli anni ‘70 e ‘80, ora sono a quota 6.395. In base ai dati elaborati dall’ufficio anagrafe il 2019 si è chiuso infatti con 3.287 donne e 3.108 maschi. Una flessione forse influenzata anche dal mercato immobiliare. Di contro, è progressivo l’aumento dei nuclei familiari: segno che crescono quelli con un solo componente. Nel 2018 erano 2.807, nel 2019 sono saliti a 2.812 e attualmente sono 2.821. Praticamente stabile, visto che è stato registrato un aumento di sole cinque unità, il numero di stranieri: dai 560 del 2019 ai 565 attuali, con Romania (111), Marocco (105) ed Egitto (86) come nazionalità più rappresentate. Dai dati Istat emerge che i divorziati sono 172 e i coniugati 3.208; gli over 65 sono circa 1.800 e l’età media, salita costantemente negli ultimi anni, ora è pari a 48,1.

