Case Aler, sesso e droga nel vano contatori

CREMONA (9 febbraio 2020) - «Volete un posto tranquillo dove fumare il narghilè e avere rapporti? Ecco a voi la stanza dei contatori dell’ascensore di via Panfilo Nuvolone 13». C’è un filo di ironia, ma anche la voglia di portare alla luce qualcosa che non si accetta, che si vuole cancellare, nelle parole con le quali una giovane donna, sui social, ha denunciato (anche con alcune fotografie inequivocabili) la situazione di degrado nel quale versa uno degli edifici Aler del Cambonino. «Ci sono pure una coperta per tenervi al caldo e qualcosa di indefinito in un contenitore di plastica». «Pavimento pulitissimo», prosegue, con sarcasmo, la nota pubblicata su Facebook. Poi un post scriptum: «La chiave per entrare non dovrebbe essere accessibile ma è stata resa tale come potete notare nella foto. Si, abbiamo già segnalato. Così rispondo anticipatamente alla vostra domanda».

