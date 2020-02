Il dg Rossi al contrattacco: «Nessuna emergenza, contano i dati»

CREMONA (8 febbraio 2020) - «Cosa rispondo a quanti parlano di emergenza sanitaria? Le basi delle loro affermazioni sono quantomeno discutibili; mentre i dati - per loro natura oggettivi - raccontano un’altra storia». A poco più di un anno dal suo insediamento alla guida dell’Asst Cremona e da mesi al centro di polemiche interne ed esterne all’ospedale sul caso della Terapia intensiva neonatale e non solo, polemiche culminate nell’iniziativa di alcuni sindaci, il direttore generale Giuseppe Rossi replica punto su punto al fuoco di fila delle contestazioni. Partendo da una premessa. «Sono un clinico con anni di esperienza, e nei miei successivi incarichi dirigenziali ho potuto apprendere le caratteristiche della sanità pubblica, spesso poco conosciute. Dal 2008 ho guidato per 11 anni l’ospedale di Lodi, che oggi rappresenta un modello per molti aspetti».

