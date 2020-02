Anziana ruba le coperte destinate ad aiutare i disabili

ORZINUOVI (8 febbraio 2020) - Un colpo basso, in ogni senso, sia morale che economico e a rimetterci alla fine sono le volontarie e i ragazzi disabili della città. Giovedì sera una donna si è introdotta nel negozio GrandiFilati di Paola Grandi, in via Cavallotti, e approfittando di una momentanea distrazione della proprietaria, che stava servendo altre persone, ha dapprima cercato di rubarle il portafogli, fallendo, poi è scappata portandosi via due trapunte di pregio. Le coperte sarebbero servite per il grande progetto benefico a favore dell’Oasi di Orzinuovi che prevede di coprire tutta piazza Vittorio di quadrotti cuciti e decorati, per poi rivenderli e devolvere il tutto al Centro Diurno. Amarezza, ma il brutto gesto non ferma la solidarietà: «Andiamo avanti – commenta la titolare –. Un terzo delle coperte sono già pronte e non desisteremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO