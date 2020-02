Con i tappi della solidarietà carrozzine e climatizzatori

SOSPIRO (8 febbraio 2020) - Decine di sedie a rotelle e climatizzatori portatili grazie ai tappi della solidarietà. Un progetto, quello messo in campo dal gruppo anonimo volontari di Sospiro, che coinvolge scuole, aziende, privati cittadini del territorio della provincia di Cremona ma anche extraprovinciale. «Nel corso di questi anni sono stati conferiti e smistati ben 38.215 chili di tappi che con la loro vendita hanno permesso l’acquisto di trentasei sedie a rotelle e due climatizzatori portatili donati a Fondazione Sospiro e non solo» spiega il responsabile Giorgio Rampi. Proprio in questi giorni sono state donate cinque sedie a rotelle nuove a Fondazione alla presenza del presidente Giovanni Scotti, del direttore generale Fabio Bertusi, del coordinatore dei laboratori Gianluca Rossi, dell’educatrice che segue il progetto Daniela Arcari. Una di queste è stata donata ad Anffas Cremona Onlus che collabora nella capillare raccolta del prezioso materiale.

