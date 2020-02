Droga: inseguimento e fuga in autostrada

MONTICELLI (8 febbraio 2020) - Sono scappati prima in auto, speronando la vettura della polizia dell’Unione, e poi a piedi nei campi riuscendo a raggiungere la barriera di protezione autostradale, che hanno scavalcato per poi correre pericolosamente lungo l’A21: quatto uomini di nazionalità straniera, probabilmente spacciatori indiani o pakistani, ieri poco prima delle 12 hanno dato filo da torcere agli agenti e ai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola. Alla fine sono riusciti a svanire nel nulla, abbandonando però un’auto nel canale in località Boschi e soprattutto un sacchetto, contenente una resina scura che dovrà essere analizzata. Da un primo esame visivo pare possa trattarsi di pasta d’oppio.

