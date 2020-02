«Il tuo cuore ci sta a cuore», iniziativa di prevenzione cardiologica per i dipendenti

CREMONA (7 febbraio 2020) - Questa mattina l’ASST di Cremona ha aderito alle Cardiologie aperte, iniziativa ideata da Anmco e Fondazione “per il Tuo cuore” dedicando la giornata alla salute dei dipendenti. Impegnate le équipe cardiologiche di Cremona e Oglio Po dirette rispettivamente da Gianbattista Danzi e Massimo Carini. Obiettivo, aver cura di chi si prende cura. Le malattie cardiovascolari sono una delle prime cause di morte nel nostro Paese e in tutto il mondo occidentale. La prevenzione, associata alla ricerca, è l’arma vincente per combatterle. L’incidenza di tali patologie, infatti, è strettamente correlata allo stile di vita di ognuno, per questo agire direttamente sui fattori di rischio come fumo e sedentarietà, riduce morbilità e mortalità. I dipendenti dell’ASST di Cremona che hanno aderito sono stati sottoposti a screening cardiologico (ecg) con rilascio della Bancomheart, una card - simile ad un bancomat - che contiene le credenziali di accesso alla banca del cuore, ossia un grande database accessibile dal cittadino e dal medico di famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO