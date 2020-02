Spaccio di hashish, denunciati due giovani di origine ucraina

CREMONA - (7 febbraio 2020) - I Carabinieri della Stazione di Cremona, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona, per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne residente in città e un 26enne residente a Paderno Ponchielli, entrambi di origine ucraina. Durante un controllo effettuato nel centro di Cremona, i militari notavano il 19enne assumere un atteggiamento sospetto mentre avvicinava alcuni giovani, tanto che alla vista dei militari cercava di dileguarsi. Raggiunto e fermato, veniva sottoposto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza, ove veniva reperito del materiale atto al confezionamento di sostanze stupefacenti. I militari durante le fasi del controllo accertavano che il giovane aveva la disponibilità di una seconda abitazione ed immediatamente effettuavano una nuova perquisizione domiciliare, nel corso della quale veniva anche identificato il 26enne e nella circostanza i carabinieri rinvenivano 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti e due bilancini di precisione.

