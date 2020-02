Schianto, sempre grave la 49enne

FIESCO (6 febbraio 2020) - È ancora in prognosi riservata la 49enne rimasta ferita, ieri pomeriggio, nell’incidente stradale avvenuto alle porte di Fiesco. La donna, residente in provincia di Pavia, è sempre ricoverata nel reparto di terapie intensive del Maggiore di Cremona. Oggi i medici stavano valutando l’opportunità di un intervento chirurgico e, per quanto nelle ultime ore il quadro clinico non risulterebbe peggiorato, le condizioni della ferita permangono delicate. La 49enne, al momento dello scontro, viaggiava insieme ad altre due persone sulla Maserati che in seguito all’impatto con una Bmw X5 si è ribaltata in un campo.

