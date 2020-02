Bus, mamma furiosa: «Non posso salire con la carrozzina»

BORDOLANO (7 febbraio 2020) - «Mi hanno vietato di salire sul bus con il mio passeggino – attacca Maria Grazia Elisa Scandola – dicendomi che rende pericolosa la corsa. E insieme a mia figlia di dieci mesi sono stata lasciata sul marciapiede della fermata di Bordolano sotto un acquazzone torrenziale. Sono dei prepotenti perché per me il viaggio in pullman fino a Cremona è fondamentale per riuscire ad andare a lavorare a Milano. E nel regolamento di viaggio non hanno specificato quali sono i modelli di passeggini che ritengono validi per il trasporto». Mamma furiosa, la 38enne Scandola non ci sta e scrive all’azienda di trasporto Km e anche al sindaco di Cremona Gianluca Galimberti. Contattata in merito alla vicenda, almeno per il momento Km non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO