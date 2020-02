Diocesi, rinnovato impegno per gli universitari

CREMONA (6 febbraio 2020) - La presenza degli universitari iscritti a Cremona è in crescita e i numeri vedranno un ulteriore incremento nei prossimi anni accademici. Le sedi universitarie sono quattro, cui va aggiunto l'Istituto di liuteria, e custodiscono alcune eccellenze e competenze accademiche che fanno onore al territorio. La Diocesi di Cremona ha desiderio di rimotivare e rilanciare un’attenzione specifica ai giovani iscritti negli Atenei cremonesi, forte della propria storia di accoglienza e proposta culturale, religiosa e spirituale. A questo proposito si sono pensate alcune iniziative - presentate questa mattina dal vescovo Antonio Napolioni, affiancato dal sindaco sindaco Gianluca Galimberti, da don Maurizio Compiani e don Paolo Arienti - riassunte attorno a tre verbi/azioni – abitare, accogliere, evangelizzare – in ragione degli interessi e dei desideri evidenziati da quanti studiano a Cremona. Dopo alcuni mesi di studio, ecco il primo passo comunicativo: una piattaforma web (in italiano e inglese) e alcuni strumenti social (Facebook e Instagram) con lo scopo di dichiarare una attenzione e una prossimità più strutturata, da costruire e implementare nel futuro, man mano che i numeri e i flussi si modificano e crescono. La Chiesa cremonese, a partire dalla Zona pastorale 3, con le parrocchie e gli oratori della città di Cremona, è convintamente desiderosa di essere della partita e si è dotata di un gruppo di riflessione che ha aiutato a mettere a fuoco passaggi e attenzioni.

Ora si parte con una piattaforma (integrata anche con i servizi online del Comune di Cremona) e una segreteria disposta a seguire segnalazioni e richieste innanzitutto sull'abitare; poi seguiranno altre azioni condivise. Il Progetto abitare è stato condiviso con le parrocchie e gli oratori cittadini e si è provveduto a diffondere adeguata informazione.

Il sito della pastorale universitaria cremonese ha due denominazioni e domini differenti: universitaricremona.it e universitycremona.com. La piattaforma offre tutto il contenuto della Pastorale universitaria cremonese, di concerto con la Pastorale giovanile e l'Area giovani.

Il sito è strutturato in sei macro-aree: abitare, sapere, collaborare, lavorare, vivere, credere.

Le sezioni sono pensate nell’ambito di una rete di servizi con le principali risorse culturali e istituzionali della diocesi e della città. Un servizio che testimonia la disponibilità della Chiesa cremonese a vivere prossima anche ai giovani universitari e a quanti lavorano nelle istruzioni accademiche.

