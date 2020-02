«Difendi il clima, fai meno figli», Salvini: roba da matti!

CREMONA (6 febbraio 2020) - Non si arresta la bufera sull’opuscolo patrocinato dal Comune ‘Fai una spesa responsabile per la salute tua e quella dell’ambiente’. Tutto per due parole che compaiono a pagina 15, nel paragrafo intitolato ‘Le quattro azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici’. Una delle quattro azioni indicate proposte è «Meno figli». Che si colloca tra «Meno carne rossa», «No auto», «No aereo». Avete letto bene: «Meno figli». Non appena è diventato virale il post su Facebook di Federico Fasani, il consigliere di Forza Italia, il primo a imbattersi in quella «azione individuale», sono fioccate le reazioni e le polemiche.

E oggi è arrivata anche quella di Matteo Salvini, leader della Lega: «Ecco come il Comune di Cremona, a guida Pd, usa i soldi dei contribuenti. Ma roba da matti!!!». Migliaia i commenti e le condivisioni sotto il suo post.

Le parole del sindaco, Gianluca Galimberti, che ha preso le distanze e preannunciato il ritiro dell’opuscolo, non sono riuscite a delimitare il caso. «Non avevo visto il libretto prima della notizia. Quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio. Verrà ritirato».

