Il fotografo Scrima alla sfilata record sul Kala Patthar

CREMONA (7 febbraio 2020) - Un cremonese da guinness: c’è il fotografo Manuel Scrima nel team impegnato nella spedizione della «Mt Everest Fashion Runway», la sfilata di moda a più alta quota della storia. L’impresa, un evento ecologico pensato per combattere il cambiamento climatico globale e affermare la necessità sempre più urgente di una moda etica e sostenibile, si è svolta alla fine del mese di gennaio a 5643 metri, sul Kala Patthar, in Nepal, di fianco all’Everest Base Camp.

«Siamo partiti da Luckla, celebre località nepalese a 2800 metri di altitudine che ospita l’aeroporto più pericoloso al mondo con una pista lunga appena 527 metri e larga 20 — racconta Scrima —. Solo per trovare il clima adatto per poter decollare e atterrare in aereo a Luckla abbiamo atteso tre giorni, sia all’andata che al ritorno. Da qui abbiamo proseguito per sei tappe a piedi (Phakding, Namche Bazar, Tengboche, Dingboche, Lobuche, Gorak Shep) fino ad arrivare a Kala Patthar. A Namche Bazar e Dingboche e Gorak Shep ci siamo fermati due notti: a queste altezze è fondamentale dare tempo al corpo di acclimatarsi e abituarsi alle condizioni estreme. La mancanza di ossigeno era la difficoltà maggiore di questo trekking».

Il gruppo era composto da una cinquantina di persone fra modelli, operatori televisivi, fotografi, truccatori, la stilista della sfilata, ricercatori universitari ed esperti di sostenibilità.

