Guida sicura, i consigli: prudenza e attenzione

CREMONA (7 febbraio 2020) - Guidare con prudenza e utilizzare sempre i dispositivi di protezione per i bambini, sin dai primi giorni di vita, anche nei tragitti brevi: è un suggerimento preciso quello rilanciato per l’ennesima volta dal vice questore Federica Deledda, comandante della polizia stradale, e motivato così. «In caso di incidente, il seggiolino riduce del 90% il rischio di lesioni gravi o mortali». Non servirebbe altro. E invece molto altro ha detto Deledda nel corso dell’incontro «Se lo allacci lo salvi», tenuto presso il Consultorio di Cremona dell’Asst. Davanti ad una platea di venticinque genitori con i loro piccoli, Deledda ha trattato con efficacia il tema della guida sicura e dell’uso corretto dei mezzi di protezione in automobile.

