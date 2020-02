Rissa aggravata in concorso, sei persone denunciate

SORESINA (6 febbraio 2020) - Lo scorso 30 gennaio, i carabinieri della Stazione di Pizzighettone sono intervenuti presso una ditta per una lite tra il dipendente delle operazioni di scarico della merce ed un autista dipendente di un’altra società, per motivi riconducibili al ritardo sulle operazioni di carico della merce. Quel giorno nessuno dei due ricorreva a cure mediche, alla presenza dei militari la situazione tornava alla calma e le parti si riservavano di sporgere querela. Gli uomini dell'Arma, però, notavano e sottoponevano al sequestro un piede di porco e alcuni pezzi di legno presumibilmente utilizzati durante la lite. Le successive indagini permettevano di verificare che prima dell’intervento dei carabinieri, alcune persone, che avevano partecipato alla rissa, si erano allontanati lasciando sul posto gli oggetti utilizzati ed inoltre appuravano che due di essi si erano recati presso il Pronto Soccorso venendo giudicati rispettivamente con una prognosi di 5 e 20 giorni. I militari identificavano e denunciavano alla Procura della Repubblica di Cremona sei persone, di cui un italiano e cinque extracomunitari, per rissa aggravata in concorso, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

