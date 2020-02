Arresto su ordine di esecuzione, 57enne ai domiciliari

ACQUANEGRA CREMONESE (6 febbraio 2020) - I carabinieri del Comando Stazione di Pizzighettone, hanno rintracciato e arrestato - in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione presso il domicilio di pena detentiva emesso dal tribunale di Vibo Valentia lo scorso 30 gennaio - un 57enne originario della Calabria, residente in provincia di Parma, pregiudicato. L’uomo dovrà espiare un periodo di condanna della durata di 1 mese e 10 giorni, comminatagli per mancata esecuzione dolosa continuata di un provvedimento del giudice. Espletate le formalità di rito, il 57enne veniva accompagnato in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

