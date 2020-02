S. Ambrogio, prese di mira una dozzina di auto parcheggiate

CREMONA (6 febbraio 2020) - Una notte folle di vandalismi in serie. Un raid che ha provocato, nel complesso, danni per migliaia di euro ma anche alimentato rabbia e proteste da parte di un intero quartiere, Sant’Ambrogio, gli isolati che si trovano a breve distanza dalla ferrovia e da porta Milano. Stiamo parlando dell’offensiva messa in atto nella notte tra domenica e lunedì scorsi da una o più persone, al momento ignote, che hanno preso di mira lunotti, specchietti retrovisori, tergicristalli, vetri e portiere di almeno una dozzina di auto parcheggiate a bordo strada tra via Fabio Filzi (la strada che attraversa il quartiere) e alcune sue traverse. Rabbia dei residenti: depositate le prime denunce.

