I licei fanno il pieno, calano i tecnici

CREMONA (6 febbraio 2020) - È una tendenza che si conferma da qualche anno: l’istruzione liceale ha la meglio su quella tecnica, in termini di numeri. Sui 1.609 studenti che hanno formalizzato le iscrizioni alla classe prima di un istituto superiore per l’anno 2020/2021 in 866 hanno scelto un liceo, contro 743 ragazzi che si sono orientati verso un istituto tecnico o professionale; anche se lo scarto è di soli 123 ragazzi. I dati — forniti dalle singole scuole e aggiornati all’indomani della chiusura dei termini delle preiscrizioni (31 gennaio, scorso) — sono destinati ad essere perfezionati a fine luglio, ma danno conto di un trend che è molto simile a quello nazionale, oltre che confermare un decremento della popolazione scolastica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO