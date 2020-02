L’accoglienza hi-tech fa impennare le visite

SONCINO (6 febbraio 2020) Il turismo del borgo impenna: in un solo anno il numero complessivo dei visitatori è aumentato del 5%. Da capogiro il dato relativo all'InfoPoint della Pro loco che rispetto al 2018/2019 ha registrato un aumento di accessi del 155%. Grande soddisfazione per i volontari di largo Cattaneo che sull’accoglienza hi tech e multilingue hanno investito molto. Entusiasta Giuseppe Cavalli: «Un anno e dei risultati molto positivi, siamo contenti e continueremo a migliorare e aggiornarci».

