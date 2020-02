Porta il bimbo all’asilo nido. Rubata la borsa dall'auto

CASTELVERDE (6 febbraio 2020) - Scende dall’auto pochi minuti, per portare il bambino all’asilo nido, in pieno centro, le rompono il vetro dell’auto e le rubano la borsetta. E’ successo ieri mattina verso le 7.30 in via Gardinali, nei pressi di due attività commerciali. La giovane mamma: «Quando sono tornata ho trovato il finestrino della macchina rotto e la borsetta dove avevo portafogli con soldi, bancomat, documenti e cellulare era stata rubata». Immediatamente è partita la chiamata al 112. In venti minuti, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, sono stati ritrovati la borsetta abbandonata su un muretto e il borsello che era stato gettato via.

