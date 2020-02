«Isola Serafini laboratorio territoriale»

MONTICELLI (6 febbraio 2020) - Si chiama «L’isola del futuro» ed è il progetto di innovazione e sostenibilità ambientale presentato dal Comune in Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando Laboratori territoriali, che mette a disposizione 720 mila euro in tre anni. L’idea coinvolge anche i Comuni di Caorso e Castelvetro, con i quali è già avviato da alcuni anni un protocollo di valorizzazione turistica, e prevede iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile e l’economia circolare, partendo delle unicità del territorio. In primis Isola Serafini «dove la coesistenza di patrimonio naturale, attività agricole di pregio, infrastrutture energetiche e idroviarie di importanza nazionale, iniziative turistiche e ricettive costituiscono un potenziale di sviluppo di indiscutibile valore». Insomma, l’isola monticellese si candida a diventare un laboratorio a cielo aperto attraverso percorsi di innovazione, che coinvolgano le imprese non solo italiane ma anche straniere visto che in futuro il progetto potrebbe anche essere sottoposto all’Unione europea, senza dimenticare le scuole.

