Torre civica, nuovi problemi per l'orologio

SONCINO (6 febbraio 2020) - Non c’è pace per uno dei monumenti più belli e iconici del borgo, la torre civica. Il gioiello che svetta sulla piazza Garibaldi, a pochi giorni dalla notizia che l’amministrazione intende restaurarlo, ha bisogno dell’ennesimo check up. Urgente per giunta. Le lancette sono malandate e considerate pericolose e, dopo le sferzate del vento dei giorni scorsi, devono essere riparate. Il Comune, fortunatamente, non ha perso tempo: gli operai saranno al lavoro già da questa mattina. L’ora sbagliata non è più l’unico problema dell’orologio della piazza.

