Operazione 'Black out', 31enne arrestato in Spagna

CREMONA (5 febbraio 2020) - E' stato arrestato a Siviglia, in Spagna, il 31enne pregiudicato rumeno, residente a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), ricercato in ambito europeo in quanto colpito da un mandato di arresto ai fini estradizionali, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi su richiesta di quella Procura della Repubblica sulla base delle risultanze info-operative del NOR di Cremona. Sul conto del 31enne pendeva l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Lodi, per il reato di furto aggravato in concorso, per fatti perpetrati tra i mesi di aprile e novembre 2017 nelle province di Cremona, Milano, Lodi, Pavia e Piacenza, in particolare furti in abitazione commessi a Lodi e presso un centro sportivo a Torre d’Isola (Pavia). Nel mese di novembre 2019, l’attività d’indagine della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Cremona lo aveva individuato a Craiova in Romania, ma nello stesso periodo il ricercato, forse sentitosi braccato dalle Forze di Polizia rumene, decideva di partire per la Spagna, paese dove nel corso delle indagini era emerso che il gruppo criminale si recava spesso e manteneva stretti legami con numerosi parenti. Fortunatamente il mandato d’arresto emesso dal Tribunale ha validità per tutti i Paesi aderenti a “Schengen”.

Il 31enne arrestato faceva parte della “banda dei tralicci” che in meno di un anno aveva messo a segno una serie di colpi costati anche vari black out elettrici. I Carabinieri della Compagnia di Cremona nel dicembre 2018 avevano tratto in arresto 8 membri del sodalizio criminale, ritenuti responsabili di una serie di reati di furto aggravato e ricettazione. L'indagine denominata "Black out" è stata avviata nel 2016 dopo numerosi furti di cavi di rame dalle linee di media tensione; gli uomini della banda si arrampicavano sui tralicci dell'alta tensione per rubare il rame, e si sono resi protagonisti di numerosi furti ai danni di abitazioni e ditte lombarde. Attraverso molti pedinamenti e diversi accertamenti tecnici, le indagini hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere elementi di prova nei confronti dei “ladri acrobati” che hanno compiuto almeno 100 colpi e causato, come detto, numerose interruzioni di energia elettrica. Il 31enne arrestato in Spagna verrà estradato in Italia e dovrà rispondere di furto aggravato e ricettazione in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO