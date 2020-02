Scontro alla rotatoria di via Bergamo, un ferito e caos traffico

CREMONA (5 febbraio 2020) - Schianto e caos alla rotatoria che si trova all'intersezione tra via Bergamo e via Castelleone. Poco dopo le 9 a seguito dell'impatto, due veicoli sono rimasti seriamente danneggiati. Coinvolti un 57enne e un 83enne, quest'ultimo rimasto ferito in maniera per fortuna non grave. Momenti di apprensione per la perdita di carburante da parte di una delle due vetture. In azione i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza entrambi i mezzi. Rilievi e gestione del traffico ad opera degli agenti della Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO