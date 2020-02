Tumori in calo, ma solo per gli uomini

CREMONA (4 febbraio 2020) - La buona notizia è che i tumori sono in calo a Cremona come in tutta Italia ma solo per la popolazione maschile, che fuma sempre meno. La notizia cattiva è che, pur all’interno di un trend in diminuzione, il cancro allo stomaco presenta tassi di incidenza e di mortalità più alti nella nostra provincia rispetto al nord Italia e, all’interno del territorio, più elevati a Cremona rispetto a Crema e Casalmaggiore. Altri dati non confortanti sono quelli del tumore alla mammella per le donne, che nonostante il grande sforzo per la prevenzione e la cura non è in calo né per incidenza né per mortalità, e quelli relativi al polmone. Se infatti la consapevolezza dei danni provocati dal fumo ha fatto crollare i tumori di questo tipo negli uomini, la crescente abitudine alla sigaretta nelle donne sta colmando la ‘forbice’ fra maschi e femmine per questa patologia.

È questo lo scenario presentato oggi pomeriggio nella sala Maffei della Camera di commercio durante l’incontro: «Situazione dei tumori a Cremona, creazione del Cancer Center e coinvolgimento dei cittadini: dibattito aperto». A fare il punto, presentando i primi dati aggiornati al 2016 del Registro tumori per la provincia di Cremona sono stati Paolo Ricci, direttore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Ats e Paola Ballotari, statistica dell’Osservatorio.

