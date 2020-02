Incrocio pericoloso, «Con lo stop più sicurezza»

PADERNO (5 febbraio 2020) - Più sicurezza in paese grazie a una nuova segnaletica anti-incidenti: il Comune traccia un nuovo stop all’incrocio tra via IV Novembre e via Antegnati. Questo per evitare che i veicoli provenienti da via Buonarroti proseguano senza dare la precedenza a quelli in arrivo da piazza Libertà, manovra che di recente ha provocato degli incidenti. Lo stop lungo l’intersezione è stato evidenziato con un segnale luminoso lampeggiante e successivamente anche l’illuminazione dell’incrocio verrà rinforzata con un nuovo lampione. «Come primo intervento – spiega il sindaco Cristiano Strinati – avevamo inserito uno specchio aggiuntivo da 90 centimetri per migliorare la visibilità. Ma la tendenza riscontrata da parte di qualche automobilista in arrivo da Ossolaro e Casalbuttano a proseguire dritto senza dare la precedenza a chi proviene dal centro del paese mi ha convinto a valutare anche l’introduzione in via sperimentale dello stop prima della curva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO