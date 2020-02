Sale la spettromania, ora tariffa sul paranormale

SONCINO (5 febbraio 2020) - Vuoi dare la caccia agli spettri del borgo? Bene, il Comune è d’accordo, purché paghi. Negli ultimi anni sempre più appassionati, tra semplici curiosi e ricercatori paranormali di professione, hanno chiesto al municipio di poter entrare in rocca per cercare i fantasmi. Le domande sono state così tante da convincere l’ente pubblico a dotarsi nei giorni scorsi di un apposito regolamento, con tanto di tariffario. I ghostbuster da domani pagheranno cinquecento euro al giorno per entrare e cercare di riprendere gli ectoplasmi. Così il sindaco Gabriele Gallina di concerto con l’assessore al turismo Erika Manini: «Era un campo fino a ora, nonostante le numerose richiese di appassionati e troupe, non ancora normato. Abbiamo deciso di introdurre la tariffa anche per selezionare chi è davvero interessato per ragioni scientifiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO