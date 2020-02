Assoindustria Cremona lancia Bancopass

CREMONA (4 febbraio 2020) - Ieri pomeriggio, proprio nell’anno del 75° dell’Associazione Industriali di Cremona, si è tenuto l’evento lancio della piattaforma Bancopass organizzato dal Comitato Piccola Industria di Cremona in collaborazione con Assolombarda. L’incontro rivolto in particolare alle PMI e alle start up, ha visto l’intervento introduttivo del funzionario dell’Associazione Industriali Mattia Barcella e quello illustrativo dello strumento di Valentina Benelli, referente di Assolombarda. Sono state mostrate in dettaglio le funzionalità della piattaforma e il set gratuito di strumenti e servizi per la pianificazione finanziaria finalizzate a rendere più semplice, trasparente ed efficace il dialogo con le banche e i vari soggetti finanziatori.

Bancopass è una “carta di identità” delle caratteristiche economico/finanziarie della propria impresa; è un set gratuito di strumenti e servizi finalizzati alla pianificazione finanziaria delle aziende che, l’Associazione Industriali Cremona mette a disposizione di tutte aziende associate. Offre la possibilità alle imprese di ottenere:

• un report che analizza la situazione economico-patrimoniale e il rendiconto finanziario;

• una analisi della propria Centrale Rischi;

• la redazione in modo guidato del proprio business plan;

• la verifica della possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI;

• un'unica presentazione aziendale da inviare alle principali banche o finanziatori;

• un report che paragona la propria impresa con un massimo 5 nominativi selezionati.

“Quello di oggi è un momento importante e mi fa piacere che cada proprio in un anno così importante come quello del 75° della nostra Associazione. Oggi abbiamo ufficialmente lanciato una piattaforma alla quale stiamo lavorando da tempo insieme al nostro Tavolo del Credito” – commenta William Grandi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona –. “La finanza rappresenta una leva strategica che può contribuire al successo dell’idea imprenditoriale e aiutare le aziende a crescere. Lo strumento che abbiamo lanciato va in questa direzione e consente a tutte le imprese di gestire al meglio la relazione con banche e finanziatori. L’accesso al credito rimane oggi uno dei temi più sensibili per le piccole e le medie imprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo. Siamo sicuri che Bancopass potrà accompagnare gli imprenditori in questo percorso di consapevolezza”.

