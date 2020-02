Castelvetro, pino caduto anche in via Oppiazzi. Blackout a Monticelli

CASTELVETRO PIACENTINO (4 febbraio 2020) - Mentre la Padana Inferiore resta chiusa per la messa in sicurezza di una seconda pianta pericolante, è caduto un pino di 20 metri anche in via Oppiazzi. Ha ostruito la carreggiata, sul posto anche lì polizia dell’Unione, operai comunali e vigili del fuoco.

A Monticelli le raffiche di vento hanno causato un pesante guasto alla rete elettrica e blackout, gli operatori sono al lavoro per il ripristino. Il Comune invita a staccare temporaneamente gli apparecchi elettronici delicati e non necessari per scongiurare sbalzi di tensione.

